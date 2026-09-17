Московский суд признал переписку в Telegram доказательством договора займа. Мужчина занял у знакомого 365 тысяч рублей и в переписке договорился вернуть деньги с дополнительной выплатой в 91 тысячу рублей. Однако в установленный срок он долг не погасил.

Кредитор обратился в суд. Переписку признали достаточным доказательством займа и обязали ответчика выплатить более 475 тысяч рублей с учетом части процентов и судебных расходов.

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