На Киевском направлении МЖД изменится расписание ряда электричек из-за модернизации инфраструктуры. На станции Бекасово-1 заменят стрелочный перевод. Работы проведут с 21:00 18 сентября до 04:00 19 сентября.

У некоторых электричек сдвинутся время отправления и прибытия или изменится число остановок, некоторые поезда пойдут по укороченным маршрутам, несколько составов выведут из расписания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.