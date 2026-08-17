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17 августа, 06:45

Общество

Брачный период начался у лосей в столичном регионе

Брачный период начался у лосей в столичном регионе

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Брачный период начался у лосей в столичном регионе. Самцы в это время становятся очень агрессивными, ломают рогами ветки, гнут деревья и выбивают копытами ямы, выбегают на дороги и создают аварийные ситуации.

При встрече с лосем необходимо держать дистанцию, сохранять спокойствие, не кричать и не делать резких движений. Нужно медленно отступить за крупное дерево или в кусты, держа зверя в поле зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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