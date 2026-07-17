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17 июля, 11:45

Политика

Армия России нанесла групповые удары по порту "Одесса" и объектам в Киеве

Армия России нанесла групповые удары по порту "Одесса" и объектам в Киеве

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Армия России нанесла групповые удары по порту "Одесса", сообщает Минобороны. Поражена инфраструктура для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ и два цеха по производству и сборке беспилотников.

В порту "Черноморск" атакованы катер и резервуары с горюче-смазочными материалами. В Киеве под удары попали научно-технический комплекс "Сатурн", завод "Элмиз" и склад Киев-1, где хранились беспилотники Ан-196 "Лютый".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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