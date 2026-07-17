Более 10 тысяч московских школьников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче

Более 10 тысяч московских школьников улучшили свои результаты экзаменов по одному из выбранных предметов. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Президентские дни пересдачи ЕГЭ стали для многих выпускников вторым шансом.

Пересдачей воспользовались не только те, кому требовалось существенно улучшить результат, но и ребята с очень высокими баллами. В итоге 56 человек смогли получить наивысшие 100 баллов. Двое ребят стали 300-балльниками, а 14 получили 200 баллов.

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