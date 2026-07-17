17 июля, 14:30Происшествия
Два пассажира электробуса пострадали при экстренном торможении в Москве
Два пассажира электробуса пострадали при экстренном торможении на Бережковской набережной. Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и совершил выезд на выделенную полосу, где в этот момент ехал электробус.
Чтобы предотвратить столкновение, водитель общественного транспорта применил экстренное торможение. В результате резкого торможения травмы получили два пассажира электробуса. Они госпитализированы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.