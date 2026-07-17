Два пассажира электробуса пострадали при экстренном торможении в Москве

Два пассажира электробуса пострадали при экстренном торможении на Бережковской набережной. Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и совершил выезд на выделенную полосу, где в этот момент ехал электробус.

Чтобы предотвратить столкновение, водитель общественного транспорта применил экстренное торможение. В результате резкого торможения травмы получили два пассажира электробуса. Они госпитализированы.

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