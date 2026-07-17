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17 июля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июля

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Наиболее плотное движение 17 июля наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе по направлению в центр Москвы, а также на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Бесединского и Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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