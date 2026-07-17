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Новости

17 июля, 07:30

Экономика

Официальный курс доллара на 17 июля составил 78,32 рубля

Официальный курс доллара на 17 июля составил 78,32 рубля

На забытых банковских счетах россиян могут храниться до 3 трлн рублей

Сергей Собянин: Москва является ядром креативной экономики страны

Спрос на футбольные товары в России вырос на 127% перед чемпионатом мира

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"Деньги 24": аналитики повысили прогноз по инфляции в России до 6,2%

Хуснуллин заявил, что россияне ежегодно вкладывают 16 трлн рублей в жилищное строительство

Ситуация на московских АЗС стабилизировалась после всплеска спроса

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Официальный курс доллара на 17 июля составил 78 рублей 32 копейки. Эксперты считают, что решение о покупке иностранной валюты зависит от целей использования сбережений и объема свободных средств.

Тем, кто регулярно выезжает за границу, рекомендуют хранить часть накоплений в долларах, евро или юанях. Если необходимости в иностранной валюте нет, эксперты считают, что в ней можно держать около 10–20% свободных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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