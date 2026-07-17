17 июля, 07:30Экономика
Официальный курс доллара на 17 июля составил 78,32 рубля
Официальный курс доллара на 17 июля составил 78 рублей 32 копейки. Эксперты считают, что решение о покупке иностранной валюты зависит от целей использования сбережений и объема свободных средств.
Тем, кто регулярно выезжает за границу, рекомендуют хранить часть накоплений в долларах, евро или юанях. Если необходимости в иностранной валюте нет, эксперты считают, что в ней можно держать около 10–20% свободных средств.
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