Официальный курс доллара на 17 июля составил 78,32 рубля

Официальный курс доллара на 17 июля составил 78 рублей 32 копейки. Эксперты считают, что решение о покупке иностранной валюты зависит от целей использования сбережений и объема свободных средств.

Тем, кто регулярно выезжает за границу, рекомендуют хранить часть накоплений в долларах, евро или юанях. Если необходимости в иностранной валюте нет, эксперты считают, что в ней можно держать около 10–20% свободных средств.

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