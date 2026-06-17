По делу Лерчек могут провести новую экспертизу

Суд просят провести новую экспертизу по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Прокуроры призвали перепроверить медицинские документы и рассмотреть вопрос о проведении судебно медицинской экспертизы.

Соответствующее заявление в прокуратуру направила россиянка, которая усомнилась в состоянии здоровья блогера. Поводом стали публикации о том, что блогер продолжает вести активный образ жизни, несмотря на рак, в том числе посещает фитнес-клуб.

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