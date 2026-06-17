Бесплатные мастер-классы пройдут в Музее транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы запускает бесплатные мастер-классы для всей семьи. В 26 павильоне на ВДНХ жители столицы смогут окунуться в автомобильную атмосферу 90-х годов.

Программу приурочили к выставке "Иномарка". В субботу, 20 июня, дети соберут уменьшенные копии культовых машин той эпохи и распишут модные сумки. В воскресенье, 21 июня, посетители смастерят брелоки в виде легендарных автовкладышей.

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