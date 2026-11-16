16 ноября, 13:30Общество
Стихотворение "Зимний вечер" Пушкина войдет в школьные учебники без сокращений
Стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" войдет в новый учебник для 3-го класса в полном объеме. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Поводом для заявления стала сокращенная версия произведения в учебнике "Литературное чтение". Из стихотворения убрали строфу, в которой поэт предлагает няне выпить с горя. По словам Ямпольской, речь идет о коммерческой, уже устаревающей линейке учебников.
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