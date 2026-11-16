Стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" войдет в новый учебник для 3-го класса в полном объеме. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Поводом для заявления стала сокращенная версия произведения в учебнике "Литературное чтение". Из стихотворения убрали строфу, в которой поэт предлагает няне выпить с горя. По словам Ямпольской, речь идет о коммерческой, уже устаревающей линейке учебников.

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