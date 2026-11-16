Столичные театры покажут более 180 новогодних спектаклей и представлений в декабре и январе. В Театре Ермоловой покажут "Новогодний оркестр мечты" с Олегом Меньшиковым, в Доме музыки расскажут историю Щелкунчика под музыку Чайковского с песочной анимацией.

В городе устанавливают елки, включают праздничную иллюминацию и открывают тематические площадки. К декабрю основные локации объединят в маршрут "Сердце столицы". Одну из елок установили на Манежной площади. Ее украсят игрушками, которые расписывают школьники и профессиональные художники в специальной мастерской.

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