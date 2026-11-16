Федеральная налоговая служба обращает внимание на переводы между гражданами, если они могут свидетельствовать о незадекларированных доходах. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

В частности, вопросы могут возникнуть к владельцам квартир, которые получают деньги за аренду жилья, но не уплачивают с этих поступлений налоги. ФНС изучает подобные денежные операции, чтобы выявлять доходы, с которых не уплачены налоги.

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