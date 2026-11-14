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14 ноября, 09:15

Экономика

Мясо, масло и крупы подешевели больше всего по сравнению с октябрем 2025 года

Мясо, масло и крупы подешевели больше всего по сравнению с октябрем 2025 года

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Мясо, масло и крупы подешевели сильнее всего по сравнению с октябрем 2025 года. Такие данные привели эксперты.

Снизились цены на пшено и пшеничную муку, сезонные яблоки, куриные яйца, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Подешевел также "борщевой набор": репчатый лук, морковь и белокочанная капуста. В целом минимальные цены на социально значимые продукты снизились в среднем на 1,7%. Удешевление зафиксировали в 11 из 25 базовых категорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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