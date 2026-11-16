Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Щит "Елена" завершил проходку левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро. Работы велись с ювелирной точностью, чтобы исключить риск повреждения сооружений действующей Троицкой линии. Завершить строительство планируется двумя очередями в 2028–2029 годах.

"Объекты социальной инфраструктуры возводятся как в сложившихся районах, так и рядом с новой жилой застройкой, чтобы у горожан была вся необходимая инфраструктура рядом с домом. За 10 месяцев текущего года в Москве возвели 53 образовательных, 6 медицинских, 6 культурных и 12 спортивных объектов. Активное участие в этой работе принимают девелоперы – за счет внебюджетных средств построили 56 объектов социальной направленности площадью 488,7 тысячи квадратных метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Открыли новый велопешеходный маршрут на правом берегу Москвы-реки у театра "Мастерская Петра Фоменко". Установили арт-объекты по мотивам киносказки "Старик Хоттабыч", которая снималась в этом месте больше 70 лет назад.