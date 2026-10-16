В Москве тестируют цветную разметку с синими и красными стрелками

В столице появилась цветная разметка. Пока она работает в тестовом режиме, эксперимент продлится не менее года.

На дорогах нанесены синие и красные стрелки, которые указывают на разные съезды — на север и на юг. Если нововведение окажется эффективным, цветную разметку могут применить по всему городу.

Где именно появились новые обозначения и помогут ли они водителям лучше ориентироваться – в эфире телеканала Москва 24.

