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16 октября, 19:00

Культура

Театральный фестиваль "Новые люди" стартует в Москве 30 октября

Театральный фестиваль "Новые люди" стартует в Москве 30 октября

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В Москве, Калуге и Обнинске с 30 октября по 15 ноября пройдет седьмой театральный фестиваль "Новые люди". Спектакли покажут на пяти площадках, среди которых Дом актера, Театр в Хамовниках, арт-платформа, театр "Ку-Клаб" и ДК Горбунова.

В программу вошли постановки для зрителей разных возрастов, в том числе спектакли "Вафельное сердце" и "Пушкин в кедах". Одним из главных событий фестиваля станет премьера спектакля "Академия смеха" братьев Золотовицких. Показы запланированы на 7 и 8 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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