Собянин рассказал о производстве асфальтобетонных смесей в Москве

В Москве работают 17 асфальтобетонных заводов. Их общая производительность составляет 2,5 тысячи тонн продукции в час. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Мэр отметил, что предприятия расположены в разных округах города, что упрощает транспортную логистику. Например, завод "Курьяново" находится в Батюнинском проезде на юго-востоке столицы. Предприятие производит более 3 тонн продукции в сутки. Здесь выпускают все виды смесей для дорожных работ.

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