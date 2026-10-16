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16 октября, 07:15

Культура

Прием заявок на участие в 9-м сезоне проекта "Музыка в метро" завершен

Прием заявок на участие в 9-м сезоне проекта "Музыка в метро" завершен

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Прием заявок на участие в 9-м сезоне проекта "Музыка в метро" завершен. В этот раз больше 2 тысяч талантов захотели проявить себя. Прослушивания пройдут в ноябре.

Экспертное жюри выберет тех артистов, которые будут выступать в метро, на станциях МЦК, МЦД и других городских площадках. Также в этом сезоне пассажиры впервые смогут услышать исполнителей оперных произведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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