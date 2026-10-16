16 октября, 07:15Культура
Прием заявок на участие в 9-м сезоне проекта "Музыка в метро" завершен
Прием заявок на участие в 9-м сезоне проекта "Музыка в метро" завершен. В этот раз больше 2 тысяч талантов захотели проявить себя. Прослушивания пройдут в ноябре.
Экспертное жюри выберет тех артистов, которые будут выступать в метро, на станциях МЦК, МЦД и других городских площадках. Также в этом сезоне пассажиры впервые смогут услышать исполнителей оперных произведений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.