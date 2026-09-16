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16 сентября, 18:45

Общество

В Москве наградили победителей 20-й, юбилейной премии "Общественное признание"

В Москве наградили победителей 20-й, юбилейной премии "Общественное признание"

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В Москве наградили победителей 20-й, юбилейной премии "Общественное признание". Гала-концерт и церемония прошли в Центральном академическом театре Российской Армии.

Проект объединил активистов Центрального административного округа Москвы, представителей общественных организаций, учреждений и предприятий, а также инициативные группы жителей. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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