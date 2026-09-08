"Спецреп": странные услуги

Разозлить бывшего возлюбленного, продать мысли, погадать на бобах или оформить подписку на фотографии – в соцсетях встречаются самые необычные объявления о заработке. Кто их размещает и кто готов платить за такие услуги?

Всегда ли за необычным предложением стоит маркетинговый ход? Почему люди выбирают нестандартные способы заработка вместо привычной работы? И есть ли среди странностей будущие трендовые профессии?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".