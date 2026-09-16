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Новости

16 сентября, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: система ЕМИАС будет внедрена в поликлиниках Санкт-Петербурга

Собянин: система ЕМИАС будет внедрена в поликлиниках Санкт-Петербурга

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Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили с врачами Северной столицы их первый опыт работы с ЕМИАС. Встреча прошла в городской больнице Святого Великомученика Георгия.

Внедрять систему в петербургских стационарах начали еще в 2024 году. Для этого создали отдельную команду столичных экспертов. Московская команда обучила 16 тысяч медицинских работников Санкт-Петербурга. На сегодняшний день система охватила уже 50 из 69 городских больниц. Остальные стационары должны присоединиться до конца 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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