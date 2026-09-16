Мэр Москвы подвел итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО

Подведены итоги конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО, рассказал Сергей Собянин в MAX.

Экспертный совет отобрал 205 лучших проектов. Впервые грантовую поддержку получат 42 некоммерческие организации.

Всего в этом году поступили около 650 заявок. Их оценивали по 12 номинациям – от добровольчества до городских инноваций. Главными критериями были значимость для города, актуальность, реалистичность и эффективность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

