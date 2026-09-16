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16 сентября, 09:15

Транспорт

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 16 сентября

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 16 сентября

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Утром 16 сентября загруженность дорог в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД. Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Волоколамском шоссе в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Рижской эстакадах Третьего транспортного кольца, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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