16 сентября, 08:00Культура
Москвичей и гостей столицы зовут пригласили на День астрономии в Музей космонавтики
Москвичей и гостей столицы зовут на День астрономии – программу подготовил Музей космонавтики. В нее вошли встреча с космонавтом, лекции, мастер-классы и наблюдения за Солнцем в телескоп.
Школьники смогут пообщаться с представителями вузов, чтобы определиться с будущей профессией в космической сфере. В планетарии музея покажут специальную программу о солнечных и лунных затмениях.
Также здесь можно узнать свой истинный знак Зодиака и получить сувенир с его изображением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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