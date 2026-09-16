Москвичей и гостей столицы зовут пригласили на День астрономии в Музей космонавтики

Москвичей и гостей столицы зовут на День астрономии – программу подготовил Музей космонавтики. В нее вошли встреча с космонавтом, лекции, мастер-классы и наблюдения за Солнцем в телескоп.

Школьники смогут пообщаться с представителями вузов, чтобы определиться с будущей профессией в космической сфере. В планетарии музея покажут специальную программу о солнечных и лунных затмениях.

Также здесь можно узнать свой истинный знак Зодиака и получить сувенир с его изображением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

