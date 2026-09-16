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Новости

16 сентября, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки по танцевальному спорту, бегу, плаванию и футболу пройдут в Москве

Бесплатные тренировки по танцевальному спорту, бегу, плаванию и футболу пройдут в Москве

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В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут посещать бесплатные тренировки.

16 сентября в 19:00 в рамках спецпроекта "На высоте" можно заняться танцевальным спортом. На дворовых и парковых площадках пройдут тренировки по бегу. Горожанам также доступны бесплатные секции.

В спортивном комплексе "Южнопортовый" пройдет тренировка по плаванию, а в комплексе "Буревестник" можно будет заняться сапсерфингом. Для любителей футбола тренировка пройдет на стадионе "Тушино" в 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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