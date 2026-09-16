16 сентября, 07:45Общество
В Москве начался набор в новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ"
Начался набор в новый сезон проекта для школьников "Профессиональное обучение без границ". В этом году список профессий пополнился.
Десятиклассники IT-классов могут освоить кодирование, а девятиклассники – примерить на себя роли агента по закупкам, мехатроника, оператора станка с ЧПУ по дереву, монтажиста и специалиста по трехмерной печати.
Набор девятиклассников продлится до 20 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.