В Москве начался набор в новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ"

Начался набор в новый сезон проекта для школьников "Профессиональное обучение без границ". В этом году список профессий пополнился.

Десятиклассники IT-классов могут освоить кодирование, а девятиклассники – примерить на себя роли агента по закупкам, мехатроника, оператора станка с ЧПУ по дереву, монтажиста и специалиста по трехмерной печати.

Набор девятиклассников продлится до 20 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

