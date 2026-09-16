450 тысяч москвичек прошли исследование на АМГ в рамках проекта "Стану мамой"

За два года в рамках проекта "Стану мамой" 450 тысяч москвичек прошли исследование на антимюллеров гормон (АМГ). Этот показатель позволяет узнать запас яйцеклеток и оценить репродуктивный потенциал.

Записаться и бесплатно сдать кровь можно без предварительного обращения к врачу. Также направление может быть сформировано по желанию во время приема у акушера-гинеколога.

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