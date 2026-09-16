16 сентября, 07:45Город
450 тысяч москвичек прошли исследование на АМГ в рамках проекта "Стану мамой"
За два года в рамках проекта "Стану мамой" 450 тысяч москвичек прошли исследование на антимюллеров гормон (АМГ). Этот показатель позволяет узнать запас яйцеклеток и оценить репродуктивный потенциал.
Записаться и бесплатно сдать кровь можно без предварительного обращения к врачу. Также направление может быть сформировано по желанию во время приема у акушера-гинеколога.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.