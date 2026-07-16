Песков прокомментировал запрет на организацию поездок в РФ для европейских туроператоров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает удивительным запрет европейским туроператорам организовывать поездки в Россию. По его словам, европейские страны вводят ограничения для своих компаний в самых разных секторах.

Песков также отметил, что иностранный туризм в России продолжает развиваться. По его словам, туристы из стран Глобального Юга активно приезжают в Россию и вкладываются в развитие туристической отрасли.

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