16 июня, 17:30Мэр Москвы
Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лебедянская"
Новый транспортный узел построят в Бирюлеве Восточном. Его планировку утвердили по итогам заседания президиума правительства Москвы. Об этом рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин.
Привести в порядок предстоит более 5 гектаров, которые получат название "Лебедянская". Транспортный узел будет состоять из строящейся станции Бирюлевской линии и остановки общественного транспорта.
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