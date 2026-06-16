Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лебедянская"

Новый транспортный узел построят в Бирюлеве Восточном. Его планировку утвердили по итогам заседания президиума правительства Москвы. Об этом рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

Привести в порядок предстоит более 5 гектаров, которые получат название "Лебедянская". Транспортный узел будет состоять из строящейся станции Бирюлевской линии и остановки общественного транспорта.

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