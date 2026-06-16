Первые 5 вагонов сварили для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Первые 5 вагонов уже сварили для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Над созданием дороги работают 150 предприятий, а испытание первого поезда начнется в следующем году.

В перспективе магистраль станет международной, маршруты до Нижнего Новгорода и Казани названы одними из самых экономически выгодных, а дорога до Минска согласована с белорусской стороной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.