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15 ноября, 23:30

Спорт

Теннисистка Андреева стала самой молодой финалисткой Итогового турнира WTA

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Россиянка Мирра Андреева впервые в своей карьере играет в финале Итогового турнира "Женской теннисной ассоциации" против украинки Элины Свитолиной в США. Накануне в полуфинале 19-летняя Андреева обыграла американку Джессику Пегулу, став самой молодой финалисткой турнира.

Независимо от исхода финала Андреева станет второй ракеткой мира. Этот результат ей обеспечила победа в полуфинале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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