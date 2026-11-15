15 ноября, 23:30Спорт
Теннисистка Андреева стала самой молодой финалисткой Итогового турнира WTA
Россиянка Мирра Андреева впервые в своей карьере играет в финале Итогового турнира "Женской теннисной ассоциации" против украинки Элины Свитолиной в США. Накануне в полуфинале 19-летняя Андреева обыграла американку Джессику Пегулу, став самой молодой финалисткой турнира.
Независимо от исхода финала Андреева станет второй ракеткой мира. Этот результат ей обеспечила победа в полуфинале.
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