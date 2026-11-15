Трамвайный маршрут № 10 станет полностью беспилотным до конца года

Только беспилотные трамваи будут обслуживать маршрут № 10 в Москве уже к концу 2026 года. От улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" создали высокоточную карту со всеми деталями движения. А на всем маршруте установили специальные датчики, которые помогают трамваю ориентироваться в пространстве.

При этом планируется расширение всего парка беспилотного транспорта. К 2030 году две трети столичного парка трамваев будут ездить без водителей.

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