15 ноября, 19:15Транспорт
Трамвайный маршрут № 10 станет полностью беспилотным до конца года
Только беспилотные трамваи будут обслуживать маршрут № 10 в Москве уже к концу 2026 года. От улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" создали высокоточную карту со всеми деталями движения. А на всем маршруте установили специальные датчики, которые помогают трамваю ориентироваться в пространстве.
При этом планируется расширение всего парка беспилотного транспорта. К 2030 году две трети столичного парка трамваев будут ездить без водителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.