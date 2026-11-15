15 ноября, 17:45Транспорт
Более 2 км новых дорог построят в рамках проекта путепровода для дублера Боровского шоссе
Более 2 километров новых дорог построят в рамках проекта путепровода для дублера Боровского шоссе. Сам путепровод уже смонтировали в Москве.
Он связал Новомосковский и Западный административные округа, пересекая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Объект входит в проект многоуровневой развязки, которая должна открыться в следующем году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.