Более 2 км новых дорог построят в рамках проекта путепровода для дублера Боровского шоссе

Более 2 километров новых дорог построят в рамках проекта путепровода для дублера Боровского шоссе. Сам путепровод уже смонтировали в Москве.

Он связал Новомосковский и Западный административные округа, пересекая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Объект входит в проект многоуровневой развязки, которая должна открыться в следующем году.

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