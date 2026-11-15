Эксперт объяснил принцип работы беспилотного трамвая в Москве

Беспилотный трамвай оснащен бортовым устройством, которое получает информацию от интеллектуальной транспортной системы Москвы и использует цифровую карту рельсов. Об этом рассказал президент Ассоциации "Цифровая Эра Транспорта" Дмитрий Ольховиков.

К концу 2026 года беспилотные трамваи полностью заменят обычные на маршруте № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". Для этого создали высокоточную карту маршрута и установили специальные датчики, которые помогают вагонам ориентироваться в пространстве.

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