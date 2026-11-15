Рестораны продолжают закрываться в районе Патриарших прудов в Москве. За прошлый год здесь прекратили работу 16 кафе и ресторанов, что в пять раз больше, чем годом ранее.

На Малой Бронной сейчас пустуют девять помещений. Одной из главных причин рестораторы называют высокую стоимость аренды. В отдельных случаях владельцы просят за помещение 1,2 миллиона рублей в месяц без учета коммунальных платежей.

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