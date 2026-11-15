Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 09:30

Экономика

Красная икра подорожала в России из-за сокращения добычи лосося

Красная икра подорожала в России из-за сокращения добычи лосося

Годовой оборот криптовалюты среди россиян может достигнуть 850 млрд долларов к 2030 году

ФНС проверит сделки россиян с недвижимостью в ОАЭ

Введение техсбора на электронику могут перенести в России

Мясо, масло и крупы подешевели больше всего по сравнению с октябрем 2025 года

Налоговая служба будет получать сведения о россиянах с переводами с признаками дохода

ФНС будет получать сведения о россиянах, которые получают переводы с признаками дохода

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 ноября

Банки России начали повышать ставки по краткосрочным вкладам перед Новым годом

Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов

Красная икра в России подорожала на фоне сокращения добычи лосося. Сейчас 1 килограмм качественной зернистой икры в рознице стоит почти 30 тысяч рублей. Объемы ее производства в этом году составили около 4–4,5 тысячи тонн против более 12 тысяч тонн годом ранее.

На этом фоне покупатели стали чаще выбирать икру других видов рыб. За девять месяцев спрос на икру минтая вырос на 22%, трески на 19%, сельди на 15%. Килограмм такой продукции стоит в среднем от 750 до 920 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаедавидеоДарья ЕрмаковаЕлизавета Борисова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика