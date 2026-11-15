Красная икра подорожала в России из-за сокращения добычи лосося

Красная икра в России подорожала на фоне сокращения добычи лосося. Сейчас 1 килограмм качественной зернистой икры в рознице стоит почти 30 тысяч рублей. Объемы ее производства в этом году составили около 4–4,5 тысячи тонн против более 12 тысяч тонн годом ранее.

На этом фоне покупатели стали чаще выбирать икру других видов рыб. За девять месяцев спрос на икру минтая вырос на 22%, трески на 19%, сельди на 15%. Килограмм такой продукции стоит в среднем от 750 до 920 рублей.

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