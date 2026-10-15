Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 16:30

Общество

Врач объяснил, как курение влияет на снабжение организма кислородом

Врач объяснил, как курение влияет на снабжение организма кислородом

Ранняя диагностика рака молочной железы в Москве стала намного эффективнее

МЧС предупредило москвичей о тумане с видимостью до 200–700 метров

Эксперт выступила за введение предоплаты при поступлении в вуз

Большинство участников опроса Москвы 24 выступили против введения предоплаты в вузах

Таксист с собакой на коленях удивил москвичку

Столичные фотографы обвинили сеть фотостудий в невозврате предоплаты

Минобрнауки предложило ввести предоплату за обучение в вузах

В Москве стартовал чемпионат инженерных проектных команд для школьников и студентов

"Спецреп": экранное время

Вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают легкие и нарушают их работу. В результате кровь получает меньше кислорода, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, при использовании вейпов также могут повреждаться ткани легких. Из-за недостатка кислорода мозг начинает работать менее активно, а движения человека замедляются. В тяжелых случаях повреждение легких может привести к практически необратимым последствиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

Жестокое убийство медсестры шокировало Оренбург

Обвинения предъявили ее коллеге

По данным СМИ, женщина задушила ее из-за крупной суммы денег

Читать
закрыть

Питерский бренд одежды обвинили в пропаганде насилия

Администраторы аккаунта начали зачищать комментарии

Читать
закрыть

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика