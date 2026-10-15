Врач объяснил, как курение влияет на снабжение организма кислородом

Вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают легкие и нарушают их работу. В результате кровь получает меньше кислорода, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, при использовании вейпов также могут повреждаться ткани легких. Из-за недостатка кислорода мозг начинает работать менее активно, а движения человека замедляются. В тяжелых случаях повреждение легких может привести к практически необратимым последствиям.

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