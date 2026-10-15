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15 октября, 16:15

Происшествия

Суд вынес приговор водителю, который сбил сбил PR-директора журнала "Москвичка"

Суд вынес приговор водителю, который сбил сбил PR-директора журнала "Москвичка"

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Пресненский суд вынес приговор водителю грузовика, который сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую и уехал с места аварии. Арам Никогосян получил 3 года колонии, также на 2,5 года его лишили водительских прав.

На суде мужчина частично признал вину. Пострадавшей он перевел 1,5 миллиона рублей. Прокуратура просила более жесткое наказание, чем в итоге назначил суд, но защита посчитала и его слишком суровым и собирается подавать апелляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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