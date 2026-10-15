Памятник народному артисту СССР Марису Лиепе открыли в Москве

Памятник знаменитому танцовщику, балетмейстеру, народному артисту СССР и лауреату Ленинской премии Марису Лиепе открыли в Москве. В этом году ему могло бы исполниться 90 лет.

Церемония состоялась в сквере Арама Хачатуряна. В ней приняли участие руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, заммэра Наталья Сергунина, а также дети артиста, народные артисты России Илзе и Андрис Лиепа.

Скульптором выступил Александр Рукавишников. Монумент отлит в бронзе, граните и стали, символизирующей зеркала театра. Лиепа стоит в полный рост в гримерной после исполнения партии в спектакле "Спартак".

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