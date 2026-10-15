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15 октября, 15:00

Культура

Памятник народному артисту СССР Марису Лиепе открыли в Москве

Памятник народному артисту СССР Марису Лиепе открыли в Москве

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Памятник знаменитому танцовщику, балетмейстеру, народному артисту СССР и лауреату Ленинской премии Марису Лиепе открыли в Москве. В этом году ему могло бы исполниться 90 лет.

Церемония состоялась в сквере Арама Хачатуряна. В ней приняли участие руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, заммэра Наталья Сергунина, а также дети артиста, народные артисты России Илзе и Андрис Лиепа.

Скульптором выступил Александр Рукавишников. Монумент отлит в бронзе, граните и стали, символизирующей зеркала театра. Лиепа стоит в полный рост в гримерной после исполнения партии в спектакле "Спартак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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