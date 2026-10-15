Заммэра Ликсутов рассказал о цветной навигации на дорогах Москвы

Цветную разметку начали тестировать на проспекте Генерала Дорохова в Москве перед съездом на МКАД в сторону области. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Синяя разметка обозначает направление на северный участок кольцевой автодороги, красная – на южный. Те же цвета нанесли на дорожные указатели. Нововведение должно помочь водителям заранее выбирать нужный съезд и избегать опасных маневров в последний момент.

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