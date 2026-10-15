15 октября, 08:00Транспорт
Студенты московского колледжа за полгода создали гоночный болид
Студенты московского колледжа за полгода создали гоночный болид. Команда МТК имени И. А. Лихачева презентовала прототип. В команду разработчиков вошли 7 студентов разных курсов и специальностей.
Ребята сами придумали идею, создали 3D‑модель, изготовили корпус, собрали подвеску, установили двигатель и колеса. Спорткар уже опробовали – все системы исправно работают. Во время испытаний машина разогналась до 40 километров в час.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.