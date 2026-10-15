Студенты московского колледжа за полгода создали гоночный болид. Команда МТК имени И. А. Лихачева презентовала прототип. В команду разработчиков вошли 7 студентов разных курсов и специальностей.

Ребята сами придумали идею, создали 3D‑модель, изготовили корпус, собрали подвеску, установили двигатель и колеса. Спорткар уже опробовали – все системы исправно работают. Во время испытаний машина разогналась до 40 километров в час.

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