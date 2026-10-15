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15 октября, 07:45

Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой заявила, что съехала от матери после драки

Дочь Даны Борисовой заявила, что съехала от матери после драки

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Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова заявила, что съехала от матери после конфликта, который, по ее словам, перерос в драку. Девушка рассказала в соцсетях, что ссора началась после того, как она обратилась к матери за помощью из-за плохого самочувствия, но та попросила не отвлекать ее от просмотра сериала.

Сама Борисова обвинения отвергла и заявила, что узнала о ситуации из новостных пабликов. Телеведущая предположила, что дочь хочет вынести конфликт на ток-шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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