Дочь Даны Борисовой заявила, что съехала от матери после драки

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова заявила, что съехала от матери после конфликта, который, по ее словам, перерос в драку. Девушка рассказала в соцсетях, что ссора началась после того, как она обратилась к матери за помощью из-за плохого самочувствия, но та попросила не отвлекать ее от просмотра сериала.

Сама Борисова обвинения отвергла и заявила, что узнала о ситуации из новостных пабликов. Телеведущая предположила, что дочь хочет вынести конфликт на ток-шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.