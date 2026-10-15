Курьеров не допустят к работе без тестирования по ПДД в Москве

В Москве курьеров не допустят к работе без успешного прохождения обязательного тестирования на знание ПДД и стандартов доставки. Экзамен ввели 15 октября. Для его сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат отобразится в личном кабинете и будет действовать один год.

Перед тестированием курьерам предлагают изучить обучающие материалы. До успешной сдачи экзамена доступ к заказам будет закрыт. Проверка включает вопросы о правилах движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, скоростном режиме, проезде пешеходных переходов и требованиях к внешнему виду.

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