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15 октября, 07:15

Транспорт

Аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на работу из-за погодных условий

Аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на работу из-за погодных условий

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Столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на работу из-за погодных условий. Они обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании возможны корректировки.

В Москве продолжаются сильные дожди. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся как минимум до 10:00 15 октября. МЧС выпустило экстренное предупреждение и призвало жителей не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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