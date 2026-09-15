Педагоги обратили внимание на бытовую беспомощность первоклассников

Некоторые педагоги после двух недель школы заметили, что первоклассники этого года оказались недостаточно приспособлены к повседневной самостоятельности. Сейчас эту особенность обсуждают в Сети.

Ее связывают с так называемыми "бежевыми мамами", которые стараются оградить детей от сложностей и переживаний и делают многое за них. Насколько массовым является это явление?

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