15 сентября, 17:30Общество
Педагоги обратили внимание на бытовую беспомощность первоклассников
Некоторые педагоги после двух недель школы заметили, что первоклассники этого года оказались недостаточно приспособлены к повседневной самостоятельности. Сейчас эту особенность обсуждают в Сети.
Ее связывают с так называемыми "бежевыми мамами", которые стараются оградить детей от сложностей и переживаний и делают многое за них. Насколько массовым является это явление?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.