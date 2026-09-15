В Москве открылся прием заявок на участие в девятом сезоне проекта "Музыка в метро"

Открылся прием заявок на участие в девятом сезоне проекта "Музыка в метро". Музыканты смогут выступать на станциях и других городских площадках. К участию приглашают как профессиональных артистов, так и начинающих. Для подачи заявки нужно заполнить анкету на сайте проекта и прикрепить ссылку на видео с выступлением.

В этом году также появилось новое направление – опера. Проект уже объединил около 500 музыкантов на более чем 40 площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.