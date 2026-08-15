Рома Зверь заявил, что группа "Звери" больше не будет выпускать новые песни

Лидер группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя – Роман Билык) заявил, что коллектив больше не будет выпускать новые песни, а концерт в "Лужниках" стал последним перед продолжительным творческим отпуском.

Тысячи фанатов собрались на стадионе, чтобы услышать любимые хиты, среди которых "Районы-кварталы", "До скорой встречи" и другие. Многие поклонники специально приехали из других городов.

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