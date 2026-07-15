Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 09:30

Транспорт

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 2 балла 15 июля

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 2 балла 15 июля

Более 40 тыс пассажиров воспользовались новым речным маршрутом Лужники – Киевский

На четвертом речном маршруте Москвы заработает новый причал "Киевский"

Станцию Петровско-Разумовская МЦД-3 закрыли из-за строительства ВСМ

Автобусы не будут ходить через МЦД Рижская с 18 июля

"Новости дня": станцию Петровско-Разумовская МЦД-3 закрыли для строительства ВСМ

В России не будут менять дорожные знаки с латинскими буквами

Оплата по биометрии заработала на станциях МЦД-2

РЖД приостановила продажу билетов на поезда на юг России

Два новых причала откроют на речном маршруте Лужники – Киевский

Утром 15 июля интенсивность движения на дорогах в Москве составила 2 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра и на внутренней стороне МКАД в районе 39-го километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика