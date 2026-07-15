Фестиваль "День шахмат" пройдет в Москве 19 июля

В воскресенье, 19 июля, на ВДНХ состоится интеллектуальный фестиваль "День шахмат", который станет частью проекта "Лето в Москве". Гостей ждут блицтурниры, партии в гигантские шахматы и мастер-классы.

Мероприятия пройдут внутри и рядом со строением № 574, а также в Большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Вход на фестиваль свободный, однако для участия в турнирах профессиональных игроков и посещения представления "Живые шахматы" потребуется предварительная регистрация на сайте ВДНХ.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.